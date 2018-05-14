Главная коммунистка Алтая Прусакова потеряла пост главы фракции в АКЗС

Депутаты-коммунисты сместили с поста руководителя фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании Марию Прусакову, которая является руководителем отделения партии в регионе, и назначили Максима Талдыкина. Об этом порталу Amic.ru рассказали несколько источников в краевом парламенте.

В понедельник, 14 мая, на заседании фракции случился, можно сказать, переворот. Из восьми депутатов фракции присутствовали шесть. Не было Вероники Лапиной и Вячеслава Початова.

Из шести присутствовавших за смену главы фракции проголосовали пятеро. Об этом корреспонденту портала Amic.ru сообщил новоизбранный Максим Талдыкин. Против переназначения была только сама Мария Прусакова. Получается, что "за" были Талдыкин, Юрий Астанчик, Олег Кравченко, Владимир Попов, Андрей Сартаков.

Максим Талдыкин назвал такое переназначение правомочным, поскольку в положении эта процедура не прописана. На вопрос, кто был инициатором, ответил, что все.

"Формат работы будет другим, более сплоченным, работа – более качественной", — добавил Талдыкин. Кстати, сам Талдыкин избран в АКЗС впервые, он работает на железной дороге машинистом электровоза 1-го класса.

Мария Прусакова от комментариев отказалась.

Отметим также, что у Марии Прусаковой уже долгое время плохие отношения с Поповым, Сартаковым и Астанчиком. Всех подробностей внутренних перипетий не знаем, но публично конфликты бывали. Так, в конце прошлого года они втроем проголосовали за принятие бюджета Алтайского края, хотя позиция фракции была против. Глава коммунистов пригрозила им наказанием. Почти сразу после этого Сартаков потерял место руководителя барнаульской ячейки партии. В апреле 2018 года Попова исключили из партии, в парламенте и во фракции он остался.

В июне 2018 года состоится отчетно-выборная конференция КПРФ, где должен избираться персек. Кроме Прусаковой кандидаты на этот пост неизвестны. Хотя вряд ли бунт в АКЗС сможет распространиться на весь край.