Исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов, предложенный на пост первого вице-премьера РФ, заявил, что данная должность — это большая ответственность, сообщает РИА Новости.
"Основная задача — президент поставил — обеспечить более высокие темпы роста, провести прорыв в экономике — первая задача. Вторая — необходимо провести целый ряд решений, которые необходимы для реализации задач, поставленных в послании, в указе", — указал Силуанов на фронт работ.
"Большая ответственность, действительно, коллеги. Задачи президент поставил, поэтому нужно будет отрабатывать", — добавил он.
Силуанов подчеркнул, что исходя из этих задач, будет выстраиваться работа Минфина, Минэкономразвития и всех ведомств правительства.
Ранее Дмитрий Медведев предложил рассмотреть кандидатуру Силуанова на должность первого вице-премьера в новом кабмине. "Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках Министерства финансов", — заявил Медведев 7 мая на консультации с членами фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Комментарии
Таки прорвут эту недоэкономику
"в новом правительстве"
Что нового в этом правительстве, интересно знать, кто новый? Медведев, Силуанов, Мутко? Ну значит и прорывы будут те же, что и были.
Смех да и только.Как можно по заказу отработать прорыв в экономике?)Чтоб этот прорыв сейчас сделать вам лет 10-15 назад надо было перестать воровать и затянув свои жирные брюха подготавливать платформу для кого то прорыва.А вот это "Большая ответственность, действительно, коллеги. Задачи президент поставил, поэтому нужно будет отрабатывать" это мы знаем как делается.Приписки ,галочки ,очковтирательство ,пропаганда,украина-сирия,в дании автобус взорвали в сша людей расстреляли,а у нас у тети Маши выросли огромные огурцы..
Это примерно следующее: не бзд..те россияне, прорвемся
порыв, нарыв но никак не прорыв ))
какие же они все старые уже стали (про фото)
14.05.2018 13:31
- гость -
порыв, нарыв но никак не прорыв ))
может они имеют ввиду прорыв прямой кишки российской экономики?
Скорее будет опять прорыв бюджета в правильные карманы...
Поживем увидим.
С ходу прочитал : Подрыв ...
По Фрейду
Точнее может дальнейший разрыв экономики?
Основная задача — президент поставил — обеспечить более высокие темпы роста, провести прорыв в экономике
От какой точки отталкиваться будет Путин, от нулевой? Тогда и 1 см будет скачком. Но будет трудно. Президент и правительство ещё не опытные, надо пару лет в ситуации разобраться, чего с них спросишь? Главное, депутатам и себе доходы поднять %-ов на 50. А мы ничего, мы продержимся, ну, если не надоест, конечно.
Был период, когда в самых первоканальных СМИ было много сообщений про то, как Медведев сначала предложил пенсионерам держаться, потом послал учителей в бизнес. Я думал, что Медведева сливают. А оказалось, нет, все нормально. А зачем тогда первоканальные СМИ это писали? Ведь высказывания про пенсионеров и учителей явно непопулярные
Вот у него теперь не початый край работ, вот будут указы направо-налево о повышении налогов на вся и всё, повышение пенсионного возраста,введение новых налогов, может взять ещё налог на воздух, которым мы дышим, за наши слёзы, пукание, чтоб не травили воздух, можно ещё много чего придумать, вот будет головка их болеть от тяжких дум!:
14.05.2018 14:37
гость
Проверяли как электорат реагирует.Показало,что с таких баранов еще стричь и стричь.
14.05.2018 14:54
- гость -
Показало,что с таких баранов еще стричь и стричь.
Народ-победитель, народ-Прометей!!)) Никакой путинский орёл не выклюет всю печень у народа)
14.05.2018 13:21
Эрг Ноор зачоооооот