Многим владельцам автомобилей сложно выбрать магазин автозапчастей при всем их многообразии. Немаловажным критерием при выборе магазина является оптимальное сочетание качества, ассортимента и цены представленного товара.

Компания "Автотрейд", магазин которой удобно расположен в центре города, совмещает в себе все эти критерии, является крупнейшим представителем известных производителей автозапчастей и вот уже без малого 20 лет демонстрирует уверенный прогресс, расширяя географию своей работы и ассортимент представленной продукции.

На сегодняшний день магазины "Автотрейд" открыты по всей России: торговая сеть компании насчитывает уже 18 филиалов в крупнейших городах страны, таких как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Барнаул и др.

Сегодня "Автотрейд" — это мультибрендовый магазин, в котором представлены все известные производители запчастей для автомобилей японского и европейского производства. Среди них – Denso, Zexel, Riken, Tayho, Teikin, Aisin, Aisan, Akebono, Did, Mitsuboshi, Dayco, Ben, Borg Warner, NOK, Corteco, Tokico, Brembo, Flex Line, XYG, DEPO, TYC, Koyo, NTN, NSK, Nachi, Iljin, Skf, Snr, Stanley, а также бренд SAT. Автозапчасти SAT — собственная торговая марка "Автотрейда", выведенная компанией на рынок в 2000 году. Многие автовладельцы уже оценили качество этих запчастей, пользующихся большим спросом: все от кузовных деталей до ходовой части, цепей и головки блока цилиндров. Компания предлагает наиболее выгодные цены на запчасти этой марки.

Опытные продавцы-консультанты "Автотрейда" помогут в выборе необходимых автозапчастей, предложат альтернативные детали и расскажут обо всех характеристиках того или иного варианта. Удобный поиск нужных запчастей также на сайте компании.

Постоянные покупатели ценят "Автотрейд" за огромный выбор продукции, его высокие эксплуатационные свойства и работу персонала.

А значит, можно с уверенностью сказать, что слагаемые успеха "Автотрейда" — это качество, ассортимент, надежность, стабильность.

"Автотрейд"

г. Барнаул, пр. Строителей, 96

тел.: 8 (3852) 560-550

Сайт: autotrade.su