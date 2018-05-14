Фото: kaluga24.tv

Скамья подсудимых ждет двух студентов из Бийска, которых обвиняют в убийстве 15-летнего школьника — мотивом преступления стала ревность, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что одному обвиняемому инкриминируют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а второму сразу три статьи: убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, происхождения и отношения к религии, совершенные публично, и вандализм, совершенный по мотивам национальной и религиозной ненависти и вражды.

Согласно данным следствия, в июне прошлого года на берегу реки одного из сел Смоленского района было обнаружено тело 15-летнего школьника с признаками насильственной смерти. Подросток характеризовался положительно, был членом футбольной сборной района. По подозрению в убийстве были задержаны два студента из Бийска.

"По версии следствия, один из обвиняемых на почве ревности спланировал убийство подростка, при этом уговорив своего друга стать соучастником преступления. В середине июня они приехали в село, где проживал мальчик, и в вечернее время под предлогом разговора вывели его в безлюдное место. Жестоко избив школьника, обвиняемые задушили его и отнесли тело на берег реки", — уточняют обстоятельства преступления в СКР.

Кроме того, во время расследования правоохранители установили причастность одного из студентов к совершению преступлений экстремистской направленности. В частности, в мае 2017 года он изготовил листовку, содержащую негативные высказывания по признакам национальности и наклеил ее на входных дверях одного из религиозных учреждений наукограда. Также в июне прошлого года с помощью аэрозольной краски он нарисовал на данном учреждении символ, схожий со свастикой.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.