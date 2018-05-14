Силуанов успокоил россиян: повышение НДФЛ не планируется

Кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов заявил, что правительство не планирует повышать НДФЛ, передает ТАСС.

"В наших расчетах мы не планируем повышение НДФЛ", — подчеркнул Силуанов, который на данный момент исполняет обязанности главы Минфина России.

Он также отметил, что решения по настройке налоговой системы в стране должны быть приняты до середины июля: "Я думаю, коллеги, сейчас правительство сформируется и правительство уже подготовит новые предложения, будем с этими предложениями выступать в Думе и обсуждать".

Силуанов отметил, что есть ограничение по срокам принятия решений, поскольку "Дума будет работать до середины, может быть, второй половины июля, поэтому нам нужно провести все решения в весеннюю сессию".

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил возможное повышение НДФЛ до 15%.