Силуанов успокоил россиян: повышение НДФЛ не планируется

Кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов заявил, что правительство не планирует повышать НДФЛ, передает ТАСС.
"В наших расчетах мы не планируем повышение НДФЛ", — подчеркнул Силуанов, который на данный момент исполняет обязанности главы Минфина России.
Он также отметил, что решения по настройке налоговой системы в стране должны быть приняты до середины июля: "Я думаю, коллеги, сейчас правительство сформируется и правительство уже подготовит новые предложения, будем с этими предложениями выступать в Думе и обсуждать".
Силуанов отметил, что есть ограничение по срокам принятия решений, поскольку "Дума будет работать до середины, может быть, второй половины июля, поэтому нам нужно провести все решения в весеннюю сессию".
Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил возможное повышение НДФЛ до 15%.
Комментарии
Хух, отлегло...
да-да-да, пенсионный возраст тоже повышать не собирались. Пожизненный президент лично зуб давал)))
Таким волкам верить-себя не уважать
Планировали-то нормально...
Вроде как до 300 тр/год вообще без подоходного
До 3 млн/год стандартные 13%
До 30 млн руб./год 18%
свыше 22%
или типа того
99% людей бы только выиграли или осталось как есть.
Не так у нас много людей с белым доходом свыше 3 млн/гол.
Себя депутаты берегут, не принимая закон, и олигархическую вершухку.
14.05.2018 14:26
- гость -
Вы понимаете разницу между повышением и введением прогрессивной шкалы?
Правила подготовки народа к непопулярным законам: от страстного отрицания планов повышения пенсионного возраста до утверждения графика повышения оного прошло примерно пять лет. Классика психологии! Денежные реформы только быстрее проводят, чтобы подготовиться не успели.
Значит 100500 % будет
НДФЛ - 90%, на пенсию тоже в 90! Мы богаты и бессмертны!