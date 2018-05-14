Фото: Александра Черданцева

Трещины на террасах Нагорного парка в Барнауле временно заделали для того, чтобы они дальше не распространялись на дорожном покрытии. Как сообщил подрядчик барнаульское "ДСУ №4" это лишь временное решение проблемы и со временем асфальт на террасах полностью поменяют на новое.

Ремонтные работы проходили на туристическом объекте 12 и 13 мая. На террасах было замечено много дорожной техники барнаульского предприятия "ДСУ №4", которое являлось подрядчиком на объекте. Сейчас строительством второй лестницы и набережной, которая ориентировочно появится летом, занимается другая подрядная организация.

Любопытно, что устранение трещин осуществлялось на следующий день после публикации Amic.ru, где сообщалось, что "ДСУ №4" не намерено устранять дефекты за свой счет. Руководитель предприятия Николай Данилин сообщил, что дефекты возникли по вине проектировщиков и эксплуатантов. Кроме того, система водоотведения в парке строится только сейчас.

"У нас есть фотографии и другие факты, что, когда в августе 2017 года шли обильные дожди и произошли первые просадки, ливневая канализация была забита. В результате большая часть воды пошла через террасу, что и вызвало промывы. Таким образом, трещины и обвалы вызваны тем, что эксплуатирующая организация некачественно очистила ливневку", — заявлял он.

При этом Данилин отмечал, что его организация находится в постоянном контакте с мэрией и готова помочь с работами на объекте. В частности, уже предоставлялись материалы для работ на лестнице.

Трещину в асфальте на пешеходной зоне на одной из террас Нагорного парка обнаружили горожане осенью 2017 года. Повреждение дорожки доходит почти до обновленной лестницы, ведущей от подножия парка к его вершине. Летом прошлого года на террасированном склоне произошел обвал грунта.

В мэрии краевой столицы тогда объясняли, что инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой. Сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась. Проблемы в Нагорном парке наблюдаются и весной 2018 года – на террасах произошла очередная просадка грунта и образовались новые трещины.