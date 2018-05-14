Фото: Александра Черданцева
Трещины на террасах Нагорного парка в Барнауле временно заделали для того, чтобы они дальше не распространялись на дорожном покрытии. Как сообщил подрядчик барнаульское "ДСУ №4" это лишь временное решение проблемы и со временем асфальт на террасах полностью поменяют на новое.
Ремонтные работы проходили на туристическом объекте 12 и 13 мая. На террасах было замечено много дорожной техники барнаульского предприятия "ДСУ №4", которое являлось подрядчиком на объекте. Сейчас строительством второй лестницы и набережной, которая ориентировочно появится летом, занимается другая подрядная организация.
Любопытно, что устранение трещин осуществлялось на следующий день после публикации Amic.ru, где сообщалось, что "ДСУ №4" не намерено устранять дефекты за свой счет. Руководитель предприятия Николай Данилин сообщил, что дефекты возникли по вине проектировщиков и эксплуатантов. Кроме того, система водоотведения в парке строится только сейчас.
"У нас есть фотографии и другие факты, что, когда в августе 2017 года шли обильные дожди и произошли первые просадки, ливневая канализация была забита. В результате большая часть воды пошла через террасу, что и вызвало промывы. Таким образом, трещины и обвалы вызваны тем, что эксплуатирующая организация некачественно очистила ливневку", — заявлял он.
При этом Данилин отмечал, что его организация находится в постоянном контакте с мэрией и готова помочь с работами на объекте. В частности, уже предоставлялись материалы для работ на лестнице.
Трещину в асфальте на пешеходной зоне на одной из террас Нагорного парка обнаружили горожане осенью 2017 года. Повреждение дорожки доходит почти до обновленной лестницы, ведущей от подножия парка к его вершине. Летом прошлого года на террасированном склоне произошел обвал грунта.
В мэрии краевой столицы тогда объясняли, что инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой. Сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась. Проблемы в Нагорном парке наблюдаются и весной 2018 года – на террасах произошла очередная просадка грунта и образовались новые трещины.
Комментарии
В мэрии краевой столицы тогда объясняли, что инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт на склонах пропитался водой. Сползание грунта началось в том месте террасы, где корневая система посаженной на склонах парка травы еще не укрепилась.
- Да, товарищ Сталин! Расстрелять!? - Есть расстрелять!
Отлично заделали!
Стало как новое!
хааааа да даже лучше чем было)капееец наша РАША!
И теперь людям по гудрону ходить, прилепать!? Иди..ты!
туристический кластер
Опять влупили миллионы - получили гомно, всё по-русски.
Не надо быть Вангой,чтобы дать прогноз,что после первого же ливня " все поплывет"
называется "влипли!"))
Ходите люди по гудрону,портите свою обувь..для вас же старались,деньжища такие влупили в эту лестницу...
Ну теперь строительством Мудко будет руководит, он то разберется с ними.
жесть, быдл.. и так стерпит...
Главное, до конца гарантии, чтоб продержалось, а потом сойдет на дорогу, но подрядчика уже и след простынет))
Ну вот. Совсем другой вид
Лестница сползёт на т.н. барнаульский арбат. Однозначно.
И так сойдет
ну все. теперь не развалится
"эксплуатирующая организация некачественно очистила ливневку"
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Щас будут стрелки друг на друга переводить, а мне почему то кажется, что здесь все гораздо хуже - проект рассчитан неверно.
Сделают, куда они денутся! а не сделают не получат новых контрактов! все ясно, как день!
пока подрядчиков будут искать по принципу освоить средства кровь износу, кто сделает дешевле и кто больше откатит. Так и будет.