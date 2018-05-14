Переизбыток денег в российских банках впервые превысил 4,5 трлн рублей

10 мая профицит ликвидности в российской банковской системе впервые превысил уровень в 4,5 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Структурный профицит ликвидности означает, что денег у банков так много, что они уже не заинтересованы в привлечении средств Центробанка. Банки сами начинают выступать его кредиторами, размещая излишнюю ликвидность на депозитах и корсчетах.

Эксперты называют такую ситуацию беспрецедентной. Особенно если учесть, что это происходит на фоне того, что фактически не растет объем размещенных банками средств (кредитование, вложения в ценные бумаги), а единственным растущим сегментом остается кредитование физических лиц.

Отмечается, что в устойчивом состоянии избытка ликвидности российская банковская система находится с начала 2017 года, а начиная со второй половины 2017 года уровень стабильно возрастает. Так, в октябре этот показатель впервые превысил 1 трлн рублей, в начале 2018 года достиг 2,6 триллиона, в феврале преодолел планку в 3 триллиона, а в марте оказался на уровне 4 триллионов.

Согласно прогнозам, которые ранее давал регулятор в докладе "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки", по итогам 2018 года структурный профицит ликвидности составит 3,1-3,5 трлн руб. В докладе также отмечается, что основной приток средств в банки произойдет в результате финансирования бюджетного дефицита за счет средств Фонда национального благосостояния. Впрочем, по некоторым прогнозам, денежный профицит к концу 2018 года превысит прогноз ЦБ примерно на 500 млрд рублей.