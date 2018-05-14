Отключение горячей воды в Барнауле в 2018 году: инфографика

В Барнауле с 14 мая отключили горячую воду для горожан, которых обслуживает ТЭЦ-3. Вернется горячая вода в дома горожан только 6 июня. А с 18 июня по 11 июля страдать без горячей воды придется жителям Барнаула, которых обслуживает ТЭЦ-2. Чтобы жители нашего города точно знали, какая ТЭЦ обслуживает их дом, редакция ИА "Амител" подготовила инфографику с графиком отключения горячей воды.
Обращаем внимание, что на карте отмечены потребители ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
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В контур ТЭЦ-3 попадают:
- Индустриальный район — в границах улиц Трактовая, Павловский тракт, Попова, Антона Петрова, Малахова, Власихинская, поселки Новосиликатный и Спутник;
- Ленинский район — в границах улиц Антона Петрова, Солнечная Поляна, Юрина, Георгия Исакова, Малахова, 2-я Северо-Западная и Советской Армии;
- Железнодорожный район – улица Георгия Исакова в границах ул. 2-я Северо-Западная — А.Петрова до ул. Северо-Западной;
- В центральной части города — улицы Папанинцев, Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, проспекты Строителей и Социалистический, а также в периметре улиц Папанинцев, Ядринцева, Партизанская, Красноармейский, Гоголя, Комсомольский, Партизанская, Ленина, Димитрова.
Контур ТЭЦ-2:
- Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
- проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
- Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
- проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова;
- В центральной части Барнаула горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежной. Также будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и пер. Трудовой.
Комментарии
ну мы поняли с первого раза )))зачем еще раз то
бррр
всегда относились к тэц 2,а сейчас к тэц 3?с пятницы нет горячей воды.в пятницу дежурный по железнодорожному р-ну говорила,что авария на исакова 109,работают 2 бригады,скоро будет.вчера вспомнили,что мы в графике отключений с понедельника и решили не включать гор.воду.на вопрос,кто так решил-не знают.ул.телефонная
Да вообще... Не, ну я понимаю что надо делать гидравлические испытания и ремонт магистральных теплосетей... но на погоду то тоже надо смотреть!!! В Бийске отложили отключение горячего водоснабжения до 21 мая!
Я бы посоветовал жителям Барнаула срочно обратиться к юристам. Два года назад у меня отключили воду. Никто письменно не предупредил. Бумажка на подъезде не является предупреждением. Суд установил, что запрещено отключать воду на срок более 2 недель и поставщик горячей воды должен был отправить заказным письмом предупреждение. Суд взыскал 8 000 рублей в мою пользу и членов моей семьи. Получив решение суда и исполнительный лист отнес их в банк поставщика и в течении 3 дней деньги были зачислены на на наши карточки. После этого посоветовал и ТСЖ собрать людей и обратиться в суд. Никто не захотел. Из-за пассивности людей вот и происходит такой беспредел. Дело рассматривалось Центральным судом г. Барнаула. Нужно хорошего организатора, который возьмет и организует обращение в суд нескольких домов или даже улиц. Если их так раз наказать, думаю будут и предупреждать заранее и делать свои работы в установленные законом сроки.