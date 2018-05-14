Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Здание конторы купца Морозова, расположенное в историческом центре Барнаула и практически полностью уничтоженное пожаром, который произошел в январе этого года, сносят.

Фотокорреспондент портала Amic.ru запечатлела то, что в данный момент происходит на этом месте. Место пожарища в настоящее время огорожено забором, за которым и находится нагромождение обугленных деревянных конструкций.

Напомним, что здание, выходящее своим главным фасадом на тогдашнюю Соборную площадь (ныне площадь Свободы), было построено еще в 1913 году.

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Оно стало последним в ряду зданий, вошедших в состав обширного усадебного комплекса купца первой гильдии Андрея Морозова. В советский период здесь поочередно располагались биржа труда, деловой клуб, столовая, фабрика по пошиву одежды и т. п.

21 января 2018 года в здании произошел масштабный пожар, который практически полностью уничтожил это строение, входящее в список архитектурных памятников Барнаула.