Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Здание конторы купца Морозова, расположенное в историческом центре Барнаула и практически полностью уничтоженное пожаром, который произошел в январе этого года, сносят.
Фотокорреспондент портала Amic.ru запечатлела то, что в данный момент происходит на этом месте. Место пожарища в настоящее время огорожено забором, за которым и находится нагромождение обугленных деревянных конструкций.
Напомним, что здание, выходящее своим главным фасадом на тогдашнюю Соборную площадь (ныне площадь Свободы), было построено еще в 1913 году.
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Оно стало последним в ряду зданий, вошедших в состав обширного усадебного комплекса купца первой гильдии Андрея Морозова. В советский период здесь поочередно располагались биржа труда, деловой клуб, столовая, фабрика по пошиву одежды и т. п.
21 января 2018 года в здании произошел масштабный пожар, который практически полностью уничтожил это строение, входящее в список архитектурных памятников Барнаула.
Комментарии
Вот и ВСЕ !!! ВСЕ УТИХЛО МОЖНО И СНОСИТЬ
Землицу бы там перекопать. Может в неспокойные революционные прикопали чего?
Как бы не пыжились с этим самым туркластером и новостроем куцым, Барнаул просто превращается в безликий город новостроек
Ждем ТЦ "Купеческий"...
А ведь даже САМ балаболил,что будут восстанавливать))))
Губернатор Алтайского края Александр Карлин потребовал предоставить ему дальнейший план судьбы исторического здания.
Снесите уже все немногие оставшиеся исторические здания Барнаула! И поджигать не надо. Пусть он станет клистиром с ржавыми лестницами, заваливающимися набережными, коробками ТЦ, серым, безликим. Больно и обидно за судьбу родного города!
План судьбы прост - освободить место под новостройку. Там все снесут.
"Туристический клистир"... браво!