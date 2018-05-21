В апреле в Барнауле открылся новый автосервис федеральной сети FIT SERVICE. Представители компании рассказали, почему их выбирают 400 тысяч клиентов по всей стране.

Квалифицированные специалисты

FIT SERVICE ежегодно инвестирует в развитие персонала миллионы рублей. Регулярные семинары проводятся представителями ведущих производителей запасных частей.

Кроме того, FIT SERVICE имеет собственный обучающий центр FIT LAB, цель которого - снабжать автосервисы сети высококвалифицированными специалистами в области диагностики и ремонта автомобилей. Обучающий центр оснащен оборудованием ведущих европейских производителей, в том числе демонстрационными стендами, симулирующими работы новейших электронных систем. Оснащение обучающего центра позволяет выпускать специалистов, способных работать с самыми современными, технически сложными автомобилями.

Комфорт и качество обслуживания

Ключевой ценностью FIT SERVICE является внимание к потребностям клиента – здесь четко осознают, что бизнес будет прибыльным только в том случае, если клиент остался довольным и будет возвращаться в FIT SERVICE и советовать любимый автосервис своим друзьям и близким.

Поэтому процесс обслуживания клиентов отработан до мелочей: запись на сервис всеми доступными способами – звонок оператору контакт-центра, запись через сайт, мобильное приложение или просто напишите в соцсетях и вас запишут. График работы с 9 до 21 без выходных, а значит, можно оставить автомобиль на ремонт в любое удобное время. За день до обслуживания приходит СМС-напоминание о записи. А после обслуживания позвонят представители системы контроля качества, чтобы узнать, всем ли доволен клиент.

Оригинальные запасные части

FIT SERVICE напрямую сотрудничает с OEM-производителями запасных частей (эти производители поставляют запасные части на конвейеры ведущих автопроизводителей), что позволяет гарантировать качество запасных частей и их наличие на складе.

Гарантия 1 год на запасные части и услуги

К сожалению, ремонт автомобилей – это бизнес, который очень зависит от человеческого фактора. Чудес не бывает, и даже профессионалы иногда ошибаются.

Ключевым отличием FIT SERVICE является честность и открытость – если поломка автомобиля после ремонта произошла действительно по вине сотрудника автосервиса — неисправности будут устранены бесплатно в рамках годовой гарантии на услуги и запасные части.

Современное оборудование и инструмент

Все автосервисы сети FIT SERVICE оснащены только современным оборудованием и инструментом, что в сочетании с высокой квалификацией персонала позволяет без проблем обслуживать даже самые современные автомобили, оснащенные сложными электронными системами управления.

Лучший способ что-то оценить – попробовать самому! FIT SERVICE предлагает пройти комплексную диагностику автомобиля БЕСПЛАТНО в честь открытия автосервиса на Георгия Исакова, 213б/1.

Запись на бесплатную диагностику по телефону 8 (3852)25-97-22, на сайте или через мобильное приложение FIT SERVICE.

Федеральная сеть послегарантийного обслуживания FIT SERVICE

г. Барнаул, Георгия Исакова, 213б/1

8(3852)25-97-22

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