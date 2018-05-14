С принятием во втором чтении законопроекта о регулировании социальных сетей могут возникнуть сложности, пишет "Коммерсант", отмечая, что в администрации президента не видят нужды в принятии документа даже в исправленном виде.

11 мая истек срок приема поправок ко второму чтению законопроекта. В думском комитете по информполитике и вовсе заявили, что для доработки проекта будет создана рабочая группа, но дата ее первого заседания пока не определена.

Изначальная версия законопроекта, внесенного на рассмотрение летом 2017 года, вводила понятие "оператор социальной сети", который обязан "ограничивать доступ или удалять" по заявлению любого пользователя любую информацию. В администрации президента и правительстве отметили, что блокировать или удалять что-то в соцсетях нужно только по решению суда, за исключением случаев, которые уже описаны в законе. После отрицательного отзыва авторы инициативы заявили, что подготовят новую редакцию.

Обновленный законопроект появился в Госдуме 3 апреля 2018 года. Впрочем, при принятии в первом чтении за него проголосовали даже не все депутаты-единороссы, несмотря на то, что авторами инициативы стали их коллеги по фракции. Администрация президента вновь дала отрицательный отзыв на документ.

Напомним также, что, согласно документу, предлагается ввести дополнительные ограничения для социальных сетей. Например, все крупные соцсети должны открыть представительства в России, соцсети будут обязаны идентифицировать всех пользователей по номеру мобильного телефона, удалять по требованию Роскомнадзора неправильные новости, а также следить за тем, чтобы на страницах не публиковались различного рода призывы.