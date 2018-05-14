Фото: doc22.ru
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в здании Министерства здравоохранения Алтайского края утром в понедельник, 14 мая, сообщил порталу Amic.ru информированный источник.
По данным собеседника, визит силовиков был связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту совершения в ноябре 2017 года "хакерской атаки" на сервер краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Диагностический центр Алтайского края".
Согласно сведениям источника, обыск проводили сотрудники полиции. По словам собеседника, правоохранители подозревают, что к организации совершения данного преступления может быть причастен бывший работник Диагностического центра, который в настоящее время является начальником отдела в региональном Минздраве, реализующего проект "Бережливая поликлиника" в медицинских организациях края.
Как стало известно от источников в правоохранительных органах, данный сотрудник, несмотря на занимаемую должность, является учредителем и фактическим руководителем ряда коммерческих организаций, являющихся поставщиками товаров и услуг в медицинские организации края, в том числе в сфере информационных технологий.
Согласно одной из версий, "хакерская атака" могла быть проведена работниками подконтрольной ему организации, оказывающей услуги Диагностическому центру по сопровождению информационной системы, в целях повышения заинтересованности заказчика в данных услугах.
В данный момент портал Amic.ru направил запрос в Отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю относительного того, имел ли место обыск в здании Минздрава и действительно ли расследуется уголовное дело о так называемой "хакерской атаке".
Комментарии
Я думал Минздрав в Москве.
Что ж, вы ошибались
А еще у нас правительство есть, если кто не знал
Все рассказали, так и фамилию бы назвали. Кто знает?
А есть ли среди чиновников хоть один, чтобы не был тварью, мразью, вором, коррупционером, преступником?
14.05.2018 14:15 Есть, и очень много их) Есть даже дофига и больше чиновников, которые получают копейки. А вот среди высокопоставленных чиновников... хм... ну, черт его знает.
Может есть среди тех, кто сажает тварей, мразей, воров, коррупционеров и преступников?
Чиновник - лицо, имеющее классный чин (или классность). В основном - это лица руководящего состава госструктур, имеющие свою иерархию. Копейки там НИКТО не ПОЛУЧАЕТ! Больше у тебя чин (должность) - получает (или берет) больше, а остальные чиновники получают (или пилят) все, что осталось от их руководителей. В связи с этим чиновничество кровно заинтересовано в разбухших бюджетах. А мелкие клерки, госслужащие и подобные им, сидящие на окладе, в понятие "Чиновник" не входят.
Вопрос к проверяющим госструктуры органам (прокуратуры) - как так получилось, что один из чиновников Минздрава, ежегодно сдающий декларацию о полученных доходах, иметь в другом аналогичного профиля учреждении коммерческие структуры, запрещенные федеральным законом "О государственной службе в РФ"? Или проверяющие структуры были ранее заинтересованы, чтобы подобный бизнес у чинуши процветал? А еще все это происшедшее сильно похоже на конфликт интересов, случившийся у бывшего вице-премьера И. Сечина и бывшего министра экономического развития РФ Улюкаева. Так что уважаемые сотрудники правоохранительных органов - ищите того, кому выгодно данное происшествие.
14.05.2018 14:36
старый
А мелкие клерки, госслужащие и подобные им, сидящие на окладе, в понятие "Чиновник" не входят
Госслужащие имеют чины (должности), значит тоже чиновники. А мелкие клерки делают 99 % работы высоких чинов, которые в большинстве своем ставят подписи на том, что сделали мелкие клерки
14.05.2018 14:51
гость
14.05.2018 14:36
старый
А мелкие клерки, госслужащие и подобные им, сидящие на окладе, в понятие "Чиновник" не входят
Госслужащие имеют чины (должности), значит тоже чиновники. А мелкие клерки делают 99 % работы высоких чинов, которые в большинстве своем ставят подписи на том, что сделали мелкие клерки
Я в принципе с Вами согласен в части, касающейся что госслужащие имеют соответствующие должности, и, соответственно, соответствующие должностные оклады. Мелкие клерки к планированию бюджета не имеют никакого отношения, и от бюджета они могут отпилить (унести домой с работы) пачку бумаги формата А-4.
14.05.2018 15:09
старый
От бюджета ничего не могут отпилить. Но бумаги, на которых начальство ставит свои подписи, зависят от них. Иногда и кое-какие справки от них зависят. Значит и небольшая коррупция там быть может, но чисто символическая, в виде шоколадок. А учитывая их зарплату, это ни о чем