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Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в здании Министерства здравоохранения Алтайского края утром в понедельник, 14 мая, сообщил порталу Amic.ru информированный источник.

По данным собеседника, визит силовиков был связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту совершения в ноябре 2017 года "хакерской атаки" на сервер краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Диагностический центр Алтайского края".

Согласно сведениям источника, обыск проводили сотрудники полиции. По словам собеседника, правоохранители подозревают, что к организации совершения данного преступления может быть причастен бывший работник Диагностического центра, который в настоящее время является начальником отдела в региональном Минздраве, реализующего проект "Бережливая поликлиника" в медицинских организациях края.

Как стало известно от источников в правоохранительных органах, данный сотрудник, несмотря на занимаемую должность, является учредителем и фактическим руководителем ряда коммерческих организаций, являющихся поставщиками товаров и услуг в медицинские организации края, в том числе в сфере информационных технологий.

Согласно одной из версий, "хакерская атака" могла быть проведена работниками подконтрольной ему организации, оказывающей услуги Диагностическому центру по сопровождению информационной системы, в целях повышения заинтересованности заказчика в данных услугах.

В данный момент портал Amic.ru направил запрос в Отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю относительного того, имел ли место обыск в здании Минздрава и действительно ли расследуется уголовное дело о так называемой "хакерской атаке".