Среда, 16 Май, 10:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,92
€ 73,86
494649
14°
Обь
380см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

"Стоматология доктора Ветчинкиной" отмечает 10-летний юбилей

, ИА "Амител"
Специалисты клиники на протяжении десятилетия оказывают профессиональную помощь своим пациентам

Годы успешного существования уже сами по себе являются одной из лучших рекомендаций для клиники "Стоматология доктора Ветчинкиной". За прошедшее время здесь сформировался крепкий коллектив профессионалов. Высококвалифицированные специалисты оказывают качественные стоматологические услуги своим пациентам, деликатно устраняя возникшие проблемы со здоровьем полости рта.

На протяжении десяти лет клинике удается сохранять высокий статус: здесь постоянно совершенствуется и повышается уровень оказания стоматологической помощи пациентам, обновляется оборудование, повышается профессионализм врачей, расширяется спектр услуг.

Как и прежде, главным девизом в "Стоматологии доктора Ветчинкиной" является такой: "Без боли – с улыбкой!" Доктора клиники уверены, что именно с таким настроем должны приходить и уходить пациенты стоматологии. А они, в свою очередь, делают все для этого. Комфорт, хорошее самочувствие и решение самых сложных случаев здесь всегда в приоритете. Пора забыть о боли и детских страшилках о бормашинах, прогресс шагнул далеко вперед, и сегодня лечение зубов перестало ассоциироваться со страхом. Клиника "Стоматология доктора Ветчинкиной" оснащена современным оборудованием, позволяющим осуществлять все необходимые манипуляции в спокойном и комфортном ритме, без боли и неудобств. Кроме того, врачи клиники используют только новейшие технологии, методики и материалы.

Здоровая и красивая улыбка – это визитная карточка любого человека, а потому важно сохранять ее и всегда вовремя обращаться за необходимой стоматологической помощью. Не забывайте о регулярных профилактических осмотрах стоматолога, и здоровье ваших зубов всегда будет отличным. И даже если проблема уже возникла, опытные доктора проведут лечение быстро и качественно. Для пациентов клиники оказываются услуги профилактической, микроинвазивной и эстетической стоматологии. Полный комплекс качественных стоматологических услуг по доступным ценам!

Для вас:

  • бесплатная консультация;
  • профилактические осмотры;
  • лечение стоматита, кариеса, пульпита, пародонтита, гипоплазии и т.д.;
  • детская терапия;
  • ортопедическая стоматология;
  • имплантация;
  • отбеливание, реставрация зубов;
  • удаление зубного камня;
  • стоматологическая хирургия;
  • рентген.

И помните: легче предотвратить, чем устранять последствия стоматологических заболеваний. Приходите в клинику "Стоматология доктора Ветчинкиной", и пусть ваши зубы всегда будут здоровы.

ООО "Стоматология доктора Ветчинкиной":
г. Барнаул, ул. Малахова, 57,
тел.: 8 (3852) 69-17-14
г. Барнаул, ул. Малахова, 83,
тел.: 8 (3852) 69-15-37
г. Барнаул, ул. Чкалова, 57,
тел.: 8 (3852) 63-48-02
Поспелихинский район, село Поспелиха, ул. Коммунистическая, 51
тел.: 8 (903) 910-91-21; 8 (38556) 22-4-40
Сайт компании

Лицензия № ЛО-22-01-00-4034 от 05.02.2016 г. выдана Гл. управлением Алт.края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
10:33
Автомобильное движение открыли по Крымскому мосту 0
10:21
Два новых зеленых уголка появятся в центре Барнаула 0
10:15
Хиллари Клинтон назвали позором США 0
10:03
Два светофора отключат в Барнауле на три часа 0
09:48
Мотоциклист пострадал при столкновении с Toyota Camry в центре Барнаула 2
09:33
Россия вошла в топ-5 стран по числу экономических преступлений 5
09:30
"Алтайэнергосбыт" предлагает электромонтажные услуги по выгодным ценам 1
09:23
Девочка разбилась насмерть после падения с 26-го этажа в Новосибирске 3
09:15
Следователи вмешались в снос здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 2
09:02
Жительница Бийска получила 15 лет колонии за убийство пятилетней дочери 7
09:00
"Стоматология доктора Ветчинкиной" отмечает 10-летний юбилей 0
08:56
Сборная РФ проиграла шведам и сыграет с канадцами в четвертьфинале ЧМ 5
08:42
Пробки в шесть баллов образовались в Барнауле утром 16 мая 0
08:30
Бежим вместе: Сбербанк приглашает жителей края на "Зеленый марафон" 1
08:23
На Украине назвали способ борьбы с Крымским мостом 7
08:17
Экологически чистое масло в современной упаковке разработали в Барнауле 5
08:04
Имплантация: зачем куда-то ехать "с зубами" и "за зубами"? 7
07:50
Борьба с алкоголизмом и первый "Оскар": чем запомнилось 16 мая в мире 0
07:41
ТОП-5 мифов и легенд об Орлеанской деве Жанне Д'Арк 2
07:34
Курица – не птица, а завтрак, ужин и обед
Куриное мясо – одно из самых востребованных и популярных среди покупателей мясных отделов. Рассказываем всё о курином мясе
07:22
Губернатор Карлин оценил риски санкций США для экономики Алтайского края 15
07:11
Антимонопольщики возбудили на Алтае еще одно дело против скупщиков молока 4
07:03
Квартиру с зимним садом на лоджии продают в центре Барнаула за 8,5 млн руб. 2
07:00
Руководство крайизбиркома в 2017 году на троих заработало почти 10 млн 5
06:57
Автозапчасти на любой случай: где купить 0
06:40
АлтГУ начнет заселять студентов в новое общежитие за 460 млн руб. в августе 0
06:32
Тонна угля в Алтайском крае к зиме подорожает максимум на 350 рублей 5
06:23
Голливудская дива: фото прекрасной Меган Фокс 5
06:14
Дожди с мощным ветром обещают в Алтайском крае 16 мая 0
06:01
Барнаульский парк "Победа" в ожидании новой жизни 9
05:13
МИД Британии осудил открытие Крымского моста 5
04:07
Путин призвал подготовить ракетную систему С-500 к серийному производству 1
03:07
КНДР отменила встречу с Южной Кореей из-за военных учений с США 0
02:17
Ученые: физический труд смертельно опасен для мужчин 10
01:18
Путин подписал указ о структуре нового правительства 0
00:26
Названа цена на машину Lada Vesta Cross 2
23:57
Чиновников в России хотят заставить пользоваться отечественными смартфонами 7
23:38
В МВД предложили отказаться от знака "Шипы" на машинах 6
23:21
Победительница "Евровидения" предпочла поездке в Россию гей-парад в Израиле 5
22:55
СМИ: более 100 человек ушли с премьеры фильма Ларса фон Триера в Каннах 0
22:34
В ЕС назвали строительство Крымского моста нарушением суверенитета Украины 3
22:14
Общественники проверили соблюдение пожарной безопасности в Республике Алтай 0
21:55
Песков рассказал о наличии у Путина прав на управление грузовиком 9
21:38
В Тольятти из-под земли забил "фонтан" высотой с 16-этажный дом 1
21:19
Прокатились с ветерком: как прошло открытие Крымского моста с Путиным 2
20:54
Савченко выразила готовность просидеть в российской тюрьме 22 года 2
20:41
Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста 0
20:41
Минздрав Алтайского края: обысков в министерстве не было 1
20:20
Путин проехал по Крымскому мосту за 16 минут 3
19:55
В Новосибирске появился первый в России переезд со светодиодной линией 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.