Годы успешного существования уже сами по себе являются одной из лучших рекомендаций для клиники "Стоматология доктора Ветчинкиной". За прошедшее время здесь сформировался крепкий коллектив профессионалов. Высококвалифицированные специалисты оказывают качественные стоматологические услуги своим пациентам, деликатно устраняя возникшие проблемы со здоровьем полости рта.

На протяжении десяти лет клинике удается сохранять высокий статус: здесь постоянно совершенствуется и повышается уровень оказания стоматологической помощи пациентам, обновляется оборудование, повышается профессионализм врачей, расширяется спектр услуг.

Как и прежде, главным девизом в "Стоматологии доктора Ветчинкиной" является такой: "Без боли – с улыбкой!" Доктора клиники уверены, что именно с таким настроем должны приходить и уходить пациенты стоматологии. А они, в свою очередь, делают все для этого. Комфорт, хорошее самочувствие и решение самых сложных случаев здесь всегда в приоритете. Пора забыть о боли и детских страшилках о бормашинах, прогресс шагнул далеко вперед, и сегодня лечение зубов перестало ассоциироваться со страхом. Клиника "Стоматология доктора Ветчинкиной" оснащена современным оборудованием, позволяющим осуществлять все необходимые манипуляции в спокойном и комфортном ритме, без боли и неудобств. Кроме того, врачи клиники используют только новейшие технологии, методики и материалы.

Здоровая и красивая улыбка – это визитная карточка любого человека, а потому важно сохранять ее и всегда вовремя обращаться за необходимой стоматологической помощью. Не забывайте о регулярных профилактических осмотрах стоматолога, и здоровье ваших зубов всегда будет отличным. И даже если проблема уже возникла, опытные доктора проведут лечение быстро и качественно. Для пациентов клиники оказываются услуги профилактической, микроинвазивной и эстетической стоматологии. Полный комплекс качественных стоматологических услуг по доступным ценам!

Для вас:

бесплатная консультация;

профилактические осмотры;

лечение стоматита, кариеса, пульпита, пародонтита, гипоплазии и т.д.;

детская терапия;

ортопедическая стоматология;

имплантация;

отбеливание, реставрация зубов;

удаление зубного камня;

стоматологическая хирургия;

рентген.

И помните: легче предотвратить, чем устранять последствия стоматологических заболеваний. Приходите в клинику "Стоматология доктора Ветчинкиной", и пусть ваши зубы всегда будут здоровы.

ООО "Стоматология доктора Ветчинкиной":

г. Барнаул, ул. Малахова, 57,

тел.: 8 (3852) 69-17-14

г. Барнаул, ул. Малахова, 83,

тел.: 8 (3852) 69-15-37

г. Барнаул, ул. Чкалова, 57,

тел.: 8 (3852) 63-48-02

Поспелихинский район, село Поспелиха, ул. Коммунистическая, 51

тел.: 8 (903) 910-91-21; 8 (38556) 22-4-40

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