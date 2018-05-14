Фото: doctor-makarov.com
Представители ЗАГС рассказали, какие имена для своих детей выбирают барнаульские родители, сообщает пресс-центр городской администрации.
Так, в отделе ЗАГС по Железнодорожному району отмечают, что среди зарегистрированных в 2018 году мужских имен популярностью пользуются Савелий, Яромир и Мирон.
Что же касается имен для девочек, то в данном случае барнаульцы все чаще называют дочерей Тиной, Златой, Стефанией, Евангелиной, Стеллой, Мирославой и Ивой.
Комментарии
ммм.
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по имени ребенка сразу можно определить семью идиотов
хаааа 100%
представляю: Евангелина Яромировна Какашкина
Имя:Тина
Фамилия:Болотная
В этих семьях папы есть? Или они там совсем залошенные?
Яромиров вот в армию всех Миронов хаааааа
100% залошеные папаши))
Только что первомай прошел, можно было Даздрапермой назвать
Путимир, Путинина, Путятична, Путослав, Путимир, Мудкоша,
Можно еще Даздроперма назвать
Во всей это пестроте выгодно будет отличаться простой Иван.
СИРИЯНАШЬ тож не хило
Тина! Ряска!.
Дальше некуда. Мальчика Илом можно назвать или Осадком.
14.05.2018 15:33
- гость -
Во всей это пестроте выгодно будет отличаться простой Иван.
Иван - еврейское имя.
Мария - тоже.
Когда родители с кукушкой. Бедные дети..
Зато в классных журналах можно фамилии не писать.
14.05.2018 15:33
- гость -
Во всей это пестроте выгодно будет отличаться простой Иван.
Иван - еврейское имя.
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Иван - уже русское имя. Иоанн - еврейское.
а Яромир вообще Ягр))
14.05.2018 16:19
- гость -
Иван - уже русское имя. Иоанн - еврейское.
Кто такие русские?