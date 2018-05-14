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Представители ЗАГС рассказали, какие имена для своих детей выбирают барнаульские родители, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, в отделе ЗАГС по Железнодорожному району отмечают, что среди зарегистрированных в 2018 году мужских имен популярностью пользуются Савелий, Яромир и Мирон.

Что же касается имен для девочек, то в данном случае барнаульцы все чаще называют дочерей Тиной, Златой, Стефанией, Евангелиной, Стеллой, Мирославой и Ивой.