В Алтайском крае цены на продовольственные товары снизились за апрель по отношению к марту на 0,1%, в то время как по России наблюдался рост цен на продукты питания в 0,4%, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Как сообщается, в Алтайском крае в предыдущем месяце подешевели говядина, мясо птицы, сосиски, сардельки, масло подсолнечное, молоко, кисломолочные продукты и не только.

Также снизились цены на муку, хлеб и хлебобулочные изделия, крупы и бобовые.

В то же время в апреле выросли цены на яблоки, виноград, лимоны, орехи и кофе.

В Минэкономразвития региона подчеркнули, что индекс потребительских цен в Алтайском крае составил 100,2% в апреле относительно марта, по России — 100,4%.