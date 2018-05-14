Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев извинился перед премьер-министром Армении Николом Пашиняном за высказывания в адрес Армении, пишет ZNAK со ссылкой на "Арменпресс".
Речь идет о высказываниях, допущенных в программе "Главтема" в эфире радио "Комсомольская правда". Говоря об отношениях России и Армении и возможном переориентировании страны в сторону Запада, Леонтьев отметил, что, если "эта ноша" [Армения] упадет с "воза", то "кобыле" [России] легче не будет. Также он назвал происходящие там события "майданом" и заявил: "Нам глубоко плевать на то, как устроена Армения, нам важна ее геополитическая ориентация".
Посол Армении в России Вардан Тоганян назвал слова Леонтьева "проявлениями абсолютного бескультурья", а также заявил, что сказанное — "по сути, не что иное, как попытка очернить Армению и, если угодно, разжечь ненависть к ней и всему армянскому народу, в том числе и к нашим соотечественникам, проживающим в России".
В итоге, как сообщили армянскому изданию в пресс-службе главы правительства Армении, Леонтьев написал письмо Пашиняну, где принес извинения.
"Он признал, что разногласия в политических подходах никоим образом не могут быть оправданием грубости и резкости его высказываний. Он также подчеркнул, что беспардонная эмоциональность была вызвана исключительно его обеспокоенностью судьбой Армении, которую он считает исторически верным союзником России. Леонтьев заверил, что его комментарии в различных передачах не имеют никакой связи с позицией "Роснефти", выразив надежду, что его неосмотрительное поведение никак не отразится на позитивном сотрудничестве между НК "Роснефть" и Арменией", — сообщили в пресс-службе главы правительства государства.
В "Роснефти" также заявили, что высказывания Леонтьева носят частный характер и не имеют ничего общего с позицией НК "Роснефть" в отношении сотрудничества с Арменией.
Комментарии
Посол Армении в России Вардан Тоганян назвал слова Леонтьева "проявлениями абсолютного бескультурья", а также заявил, что сказанное — "по сути, не что иное, как попытка очернить Армению и, если угодно, разжечь ненависть к ней и всему армянскому народу, в том числе и к нашим соотечественникам, проживающим в России".
Назвал его нацистским подонком....как то так.
Зачем продолжать нести колоссальную нагрузку по сохранению армянского государства? Ну, хочет народ соскочить, это его право. У нас тогда будет меньше проблем с Турцией.
Как то так, он сказал. Как частное лицо, имел право.
Смысл в том, что армяне не знают, какая доля того же газа идет за счет России, и какая вообще доля России в их жизни, но хорошо знают, сколько студентов уехали учится в США за счет американских грандов. И выбирают США. Их право.
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