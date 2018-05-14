Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев извинился перед премьер-министром Армении Николом Пашиняном за высказывания в адрес Армении, пишет ZNAK со ссылкой на "Арменпресс".

Речь идет о высказываниях, допущенных в программе "Главтема" в эфире радио "Комсомольская правда". Говоря об отношениях России и Армении и возможном переориентировании страны в сторону Запада, Леонтьев отметил, что, если "эта ноша" [Армения] упадет с "воза", то "кобыле" [России] легче не будет. Также он назвал происходящие там события "майданом" и заявил: "Нам глубоко плевать на то, как устроена Армения, нам важна ее геополитическая ориентация".

Посол Армении в России Вардан Тоганян назвал слова Леонтьева "проявлениями абсолютного бескультурья", а также заявил, что сказанное — "по сути, не что иное, как попытка очернить Армению и, если угодно, разжечь ненависть к ней и всему армянскому народу, в том числе и к нашим соотечественникам, проживающим в России".

В итоге, как сообщили армянскому изданию в пресс-службе главы правительства Армении, Леонтьев написал письмо Пашиняну, где принес извинения.

"Он признал, что разногласия в политических подходах никоим образом не могут быть оправданием грубости и резкости его высказываний. Он также подчеркнул, что беспардонная эмоциональность была вызвана исключительно его обеспокоенностью судьбой Армении, которую он считает исторически верным союзником России. Леонтьев заверил, что его комментарии в различных передачах не имеют никакой связи с позицией "Роснефти", выразив надежду, что его неосмотрительное поведение никак не отразится на позитивном сотрудничестве между НК "Роснефть" и Арменией", — сообщили в пресс-службе главы правительства государства.

В "Роснефти" также заявили, что высказывания Леонтьева носят частный характер и не имеют ничего общего с позицией НК "Роснефть" в отношении сотрудничества с Арменией.