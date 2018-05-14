Фото: "Гражданский патруль"

Подрядчик в лице компании "Автодорстрой" заменит дефекты на дорожном покрытии на участке улицы Советской Армии, отремонтированной в 2017 году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Согласно контракту, подрядчик в лице "Автодорстроя" несет ответственность за качество ремонта в течение пяти лет, сообщили в региональном Минстройтрансе.

Ранее Amic.ru сообщал, что активисты общественной организации "Гражданский патруль" нашли дефекты на дорожном покрытии, отремонтированном по программе "Безопасные и качественные дороги". Речь идет об участке Советской Армии в границах проезда Трамвайного и улицы Северо-Западной, где образовалась трещина.

Ранее активисты Общероссийского народного фронта рассказали о дефектах и трещинах на дорогах Барнаула, которые были отремонтированы в 2017 году по программе "БКД".

Координатор проекта "Безопасные и качественные дороги" от Общероссийского народного фронта, руководитель предприятия "Дорожные знаки Алтая" Евгения Гущина рассказала, что дефектов на дорожных объектах, отремонтированных в 2017 году, достаточно много. Все они находятся на контроле. Есть серьезные замечания по просадке люков, трещинам, водоотведению. Все эти замечания устраняются подрядчиками за собственные средства.

В 2018 году в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют 44 дороги в Барнауле на общую сумму 911 миллионов рублей.