Начальник государственно-правового управления президента РФ (ГПУ) Лариса Брычева в скором времени может занять место председателя Конституционного суда России, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Также отмечается, что в КС может перебраться председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

С 2003 года пост главы КС занимает Валерий Зорькин, однако, по данным источника, в этом году он может оставить свою должность. Одним из вопросов является самочувствие 75-летнего Зорькина.

"Его полномочия главы КС недавно были продлены, но Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента", — сказал собеседник агентства.

По его словам, место Зорькина в перспективе может занять Брычева вместе с Бастрыкиным. Они "могут в скором времени стать судьями Конституционного суда". Для этого, как отметил источник, даже не придется отправлять в отставку действующих судей КС, поскольку вакантные места там уже существуют.

"В случае ухода Зорькина именно Брычева является одним из самых достойных кандидатов на его место", — отметил источник.

Что касается должности начальника ГПУ президента, которая может освободиться в случае ухода Брычевой, то, по данным источника, на это место обсуждаются кандидатуры главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова.