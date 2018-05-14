Фото: barnaul.org

Сквер, расположенный напротив театра музыкальной комедии, благоустраивают в центре Барнаула, сообщает пресс-центр городской администрации.

Работы проводятся в рамках комплексного плана благоустройства и озеленения Октябрьского района на 2018 год. В указанном сквере в данный момент возвели трехуровневую клумбу из кирпича и отделали ее камнем.

В ближайшее время сюда завезут грунт, а также высадят цветы, обустроят бордюрный камень, газон, фонари наружного освещения, лавочки и урны. Кроме того, в этом месте выложат тротуарную плитку.