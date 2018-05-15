Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Предварительное судебное заседание по передаче в собственность Росавтодору старого моста в Барнауле назначено на 21 мая. Действующий владелец — Росимущество — будет добиваться передачи объекта Росавтодору, который не спешит брать проблемный мост на свой баланс. Цена ремонта составляет около миллиарда рублей. По информации источников Amic.ru, в ведомстве не готовы брать на свой баланс дорогостоящий объект из-за дороги от Барнаула до Новоалтайска, которая не имеет статуса федеральной.

В Министерстве транспорта РФ, как утверждают источники, сослались на то, что участок трассы, соединяющий два города, находится на балансе краевых властей, поэтому заниматься ремонтом объекта должны именно местные власти. При этом в ведомстве ссылаются на то, что закрытие дорожного объекта не окажет влияния на транспортную обстановку в Барнауле, уверяя, что новый мост справится с увеличением нагрузки. В любом случае решить проблему может только суд, который определит владельца моста через Обь. Впрочем, существует вероятность, что Росавтодор не выделит денег на ремонт и решит просто закрыть его.

При этом обход Барнаула с третьим мостом через Обь обойдется в районе 40-50 миллиардов рублей, и работы начнутся не раньше 2020 года, а это грозит глобальными проблемами в транспортной инфраструктуре столицы Алтайского края.

Ранее дорожное покрытие барнаульского проблемного старого моста отремонтировали дорожные службы. Ремонтом дорожного покрытия якобы занималось "Северо-Восточное ДСУ", которое обслуживает участок автомобильной дороги от моста до Новоалтайска. Однако эту информацию в подрядной организации не подтвердили.

Содержанием моста занималась администрация Барнаула. В 2016 году прокуратура потребовала в течение полутора лет капитально отремонтировать мост, но расходы оказались не под силу городскому бюджету. Стоимость ремонта составляла тогда более 500 миллионов рублей. В конце 2017 года по решению суда мост был передан на баланс межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Ведомство неоднократно пыталось оспорить решение, но безуспешно. До сих пор оно не предприняло шагов по содержанию моста и поиску другого собственника проблемного объекта.