160 тысяч жителей Алтайского края вышли на акцию "Бессмертный полк" в городах и районах региона 9 мая. Это примерно столько же, сколько и годом ранее, но в некоторых городах и сёлах прирост участников был в разы. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 14 мая, сообщил заместитель председателя правительства края Виталий Снесарь.

По его словам, в Барнауле на акцию вышли 40 тысяч человек, в Рубцовске — 12 тысяч, в Заринске — 7 тысяч, в Бийске — 5 тысяч. В Павловске с портретами участников войны вышли 2,3 тысячи человек, тогда как годом ранее было всего 720 человек. В Поспелихе было 2,7 тысячи. Во всем Первомайском районе было более 6000 участников.

Вице-премьер напомнил, что в Алтайском крае шествие проходит с 2013 года. Тогда с фотографиями воевавших предков вышли 16 тысяч человек.