В воскресенье, 13 мая, по Крымскому мосту впервые прошла колонна грузовых автомобилей, пишет РБК.

На видео по автодорожной части моста проезжают автокраны, а за ними — автобетоносмесители. Это первый полноценный проезд автомобилей по мосту, не считая тех, что подвозили стройматериалы.

Автор видео рассказал, что 13 мая состоялся тестовый проезд грузовиков.

"Я находился со стороны Керчи, а машины ехали с противоположной стороны. Это дорога до моста где-то 1,5 км. Соответственно, можно сказать, что они проехали по всему мосту", — рассказал автор видео.

Сообщается, что 13 мая в Керчи запустили рабочее движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе.

Что касается автомобильного движения по мосту, то оно должно начаться во второй половине мая.

Как сообщалось ранее, старту движения будет предшествовать церемония открытия Крымского моста, в которой примет участие президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что дата открытия может колебаться в пределах нескольких дней — 15 мая плюс несколько дней.