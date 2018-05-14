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Холодно и много осадков: Алтайский край переживает ненормальный май

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Температуры в регионе в первой половине месяца ниже нормы, а количество осадков — существенно выше

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Первая половина мая в Алтайском крае отметилась погодой, явно выходящей за рамки климатической нормы.

Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, температура в регионе была ниже нормы.

Так, в Барнауле отклонение от нормальных значений составило четыре градуса, а в целом по краю было холоднее нормы на 3-6 градусов.

А вот количество осадков в крае, напротив, существенно превышает типичные для мая показатели. Так, на некоторых территориях только за первую половину месяца выпала месячная норма осадков, местами их количество уже в полтора раза превысило месячный показатель, а местами и вовсе в два раза.

Что касается Барнаула, то за первые две недели мая в краевой столице выпало 46 миллиметров осадков — это 110% месячной нормы.

Отметим, что на ближайшей неделе в Алтайском крае сохранится неустойчивая погода с дождями, грозами, а местами в утренние часы и с мокрым снегом.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.05.2018 16:02
- гость -

Эх, синоптики.


http://www.amic.ru/news/406788/

Весна придет в Алтайский край в этом году раньше, чем обычно, рассказал в ходе заседания регионального правительства в среду, 7 февраля, начальник краевого Гидрометцентра Александр Люцигер.

"И по данным Росгидромета, и по косвенным признакам, весна, скорее всего, будет раньше средних многолетних значений", — отметил руководитель метеорологического ведомства.

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14.05.2018 16:07
- гость -

Подумаешь, пришла рано, решила не задерживаться...

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