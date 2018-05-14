Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Первая половина мая в Алтайском крае отметилась погодой, явно выходящей за рамки климатической нормы.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, температура в регионе была ниже нормы.
Так, в Барнауле отклонение от нормальных значений составило четыре градуса, а в целом по краю было холоднее нормы на 3-6 градусов.
А вот количество осадков в крае, напротив, существенно превышает типичные для мая показатели. Так, на некоторых территориях только за первую половину месяца выпала месячная норма осадков, местами их количество уже в полтора раза превысило месячный показатель, а местами и вовсе в два раза.
Что касается Барнаула, то за первые две недели мая в краевой столице выпало 46 миллиметров осадков — это 110% месячной нормы.
Отметим, что на ближайшей неделе в Алтайском крае сохранится неустойчивая погода с дождями, грозами, а местами в утренние часы и с мокрым снегом.
Комментарии
Эх, синоптики.
http://www.amic.ru/news/406788/
Весна придет в Алтайский край в этом году раньше, чем обычно, рассказал в ходе заседания регионального правительства в среду, 7 февраля, начальник краевого Гидрометцентра Александр Люцигер.
"И по данным Росгидромета, и по косвенным признакам, весна, скорее всего, будет раньше средних многолетних значений", — отметил руководитель метеорологического ведомства.
Подумаешь, пришла рано, решила не задерживаться...