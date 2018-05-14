Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Первая половина мая в Алтайском крае отметилась погодой, явно выходящей за рамки климатической нормы.

Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, температура в регионе была ниже нормы.

Так, в Барнауле отклонение от нормальных значений составило четыре градуса, а в целом по краю было холоднее нормы на 3-6 градусов.

А вот количество осадков в крае, напротив, существенно превышает типичные для мая показатели. Так, на некоторых территориях только за первую половину месяца выпала месячная норма осадков, местами их количество уже в полтора раза превысило месячный показатель, а местами и вовсе в два раза.

Что касается Барнаула, то за первые две недели мая в краевой столице выпало 46 миллиметров осадков — это 110% месячной нормы.

Отметим, что на ближайшей неделе в Алтайском крае сохранится неустойчивая погода с дождями, грозами, а местами в утренние часы и с мокрым снегом.