ежедневник

15 мая в России и мире

Вспоминаем самые интересные события, произошедшие 15 мая

Праздники

Международный день семей (International Day of Families) отмечают ежегодно 15 мая, начиная с 1993 года. Цель праздника — обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

А еще 15 мая отмечают важный праздник для всей Земли — Международный день климата. Этот неофициальный экологический праздник — ответ на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, который влияет на благосостояние нынешних и будущих поколений.

Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных условий на планете – все это ведет к ухудшению климата Земли.

Вместе с тем на 15 мая приходится довольно странный праздник — День лакоманьяка. Его отмечают девушки, которые любят маникюр и коллекционируют лаки для ногтей. Их называют лакоманьяками или лакоманами. Дата была выбрана общим голосованием, которое проводили в интернете в августе 2016 года.

События

1484 — в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.

1756 — Англия объявила войну Франции, положив начало Семилетней войне.

1875 — землетрясение в Колумбии, которое длилось всего 45 секунд, унесло жизни 16 тысяч человек. Одновременно с землетрясением произошло извержение вулкана, расположенного рядом с городом Кокуто.

1891 — Папа римский Лев XIII издал энциклику, обязывающую работодателей заботиться о благосостоянии рабочих.

1928 — в мультфильме Plane Crazy впервые появился мультипликационный герой Микки Маус, но вначале он ещё не имел голоса и мало походил на себя будущего.

1948 — первое выступление женского хореографического ансамбля "Берёзка" под руководством Надеждиной.

1999 — в российской Госдуме состоялось голосование по вопросу об импичменте президенту Борису Ельцину. Ни по одному из пунктов депутаты не набрали нужного количества голосов.

В Барнауле

Трагическое событие произошло 2 мая по старому стилю (15 мая по новому) в 1917 году. В Барнауле случился страшный пожар. Выгорело 40 кварталов. Во время пожара сгорели горуправа, Дом революции, 13 учебных заведений, 5 гостиниц, городская библиотека, телефонная, электрическая и водопроводные станции, три типографии, кинотеатры "Иллюзион" и "Новый мир", городская амбулатория, Управление Алтайской железной дороги, приюты для детей воинов и подкидышей и другие здания.

Без крова остались около 20 тыс. человек, в огне погибли 34 человека. Арестованы по подозрению в поджогах и мародерстве 200 человек. Убытки от пожара составили 30 млн рублей.

Родились

- Виктор Михайлович Васнецов (1848), русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты;

- Карл Вернике (1848), немецкий невропатолог. Впервые сопоставил ряд неврологических нарушений с поражением определённых областей головного мозга. Известен исследованиями афазии — расстройства понимания устной речи (больной слышит все слова, но не может правильно расшифровать услышанное);

- Пьер Кюри (1859), французский физик, лауреат Нобелевской премии по физике;

- Михаил Булгаков (1891), русский писатель, драматург.