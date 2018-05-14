12 мая в Чемальском районе Республики Алтай прошел второй по счету праздник бега "Горный За бег". В прошлом году участие в забегах на Алтае приняли более 150 человек из разных уголков России. В этом году забег вновь был благотворительным.

"Горный За бег" — это не профессиональные соревнования, а любительский старт, семейный спортивный праздник, созданный для того, чтобы люди, непрофессионально занимающиеся бегом, могли вместе со своей семьёй и друзьями пробежать любую комфортную дистанцию, хорошо провести время, полюбоваться красотой Горного Алтая, окунуться в атмосферу спорта и пообщаться.

Участники преодолели три дистанции на выбор: 3 километра, 10 и 21,1 километра.

Стартово-финишная зона забегов находилась в Чемальском районе, на правом берегу реки Катунь, на месте слияния рек Катунь и Куюм. Все дистанции закольцованы, покрытие — грунт. Одним из участников марафона стал директор барнаульского Парка спорта Алексей Трофимов.

Смотрим фоторепортаж с места событий.