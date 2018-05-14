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Песков: Путин 15 мая может выслушать предложения Медведева по кабмину

, ИА "Амител"
Согласно Конституции страны, Медведев 15 мая должен представить свои предложения

Фото: ntv.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во вторник, 15 мая, может встретиться с премьером страны Дмитрием Медведевым, передает ТАСС.

"Не исключено, что президент примет премьера", — сказал представитель Кремля.

Согласно Конституции страны, Медведев завтра, 15 мая, должен представить Путину предложения по составу нового кабмина.

Ранее Песков заявил, что Медведев пока не представил президенту список министров нового правительства для назначения. Называть вероятные сроки обнародования списка он также не стал, сказав, что это может произойти как на этой, так и на следующей неделе.

Также Песков уточнил, что Медведев сначала представит свои предложения по структуре правительства, а потом по кадровому составу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.05.2018 19:08
- гость -

Приятные лица, умные и толковые руководители, радеющие за процветание страны и улучшением жизни россиян. Повезло нам с ними, вот что значит выбирать умом, а не сердцем. Трезвым рассудком и интеллектом.

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