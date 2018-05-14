Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во вторник, 15 мая, может встретиться с премьером страны Дмитрием Медведевым, передает ТАСС.

"Не исключено, что президент примет премьера", — сказал представитель Кремля.

Согласно Конституции страны, Медведев завтра, 15 мая, должен представить Путину предложения по составу нового кабмина.

Ранее Песков заявил, что Медведев пока не представил президенту список министров нового правительства для назначения. Называть вероятные сроки обнародования списка он также не стал, сказав, что это может произойти как на этой, так и на следующей неделе.

Также Песков уточнил, что Медведев сначала представит свои предложения по структуре правительства, а потом по кадровому составу.