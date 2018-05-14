Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что медицинские страховые компании штрафуют медучреждения за "ерунду", а вырученные миллиарды тратят не на закупку медоборудования, а на премии своим сотрудникам, пишет "Российская газета".
Такое заявление Матвиенко сделала на заседании общественного совета федерального проекта "Единой России" "Здоровое будущее".
"Отказываться от медицинского страхования было бы неразумно. Я за медицинское страхование, но только реальное, настоящее. А не за квазимедицинское страхование, не за эти безумные расходы медицинских страховых компаний", — сказала она.
"На два миллиарда за прошлый год медицинские страховые компании оштрафовали медицинские учреждения", — отметила сенатор.
Она также заявила, что штрафы наложены "не за то, что некачественная медицинская помощь была оказана, а за то, что отчет не вовремя врач представил, еще какую-то ерунду".
"Ходят и поборами занимаются. И куда пошли эти два миллиарда? На закупку оборудования? Нет, они пошли на премии страховым агентам", — подчеркнула Матвиенко.
По словам Матвиенко, на деньги, которые тратят на себя страховщики, можно было бы "в год как минимум 10 качественных больниц строить", но эти средства "уходят на содержание штата, аппарата и прочее".
"И что, это нормально? С этим дальше надо мириться и дальше вести такую страховую медицину?" — продолжила спикер Совфеда.
Она подчеркнула, что Россия вошла в рыночную экономику. "Ок. Но давайте ее сделаем реально страховой, а не просто... конторами, которые зарабатывают на этом деньги", — заключила Матвиенко.
Комментарии
Да с вашей помощью у нас много что становится "квази", не только медстрахование.
Если сократить Совет Федерации, госдуру, пошерстить правительство, убрать платона, осаго и уменьшить администрации всех уровней, то можно построить всё! А если бы у шалупоней всех этих контор наворованное отобрать, то и на тюрьмы для них хватило бы и на 25 000 000 рабочих мест. АААХ, мечты, мечты...
Открыто признают что у них под носом творится и расписываются в бессилии.Нигде порядок навести не могут.
Хорошо, что нами руководят такие умные и интеллектуально развитые руководители России. Они постоянно озабочены улучшением нашей жизни. Нашим благополучие и процветанием.