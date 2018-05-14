Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что медицинские страховые компании штрафуют медучреждения за "ерунду", а вырученные миллиарды тратят не на закупку медоборудования, а на премии своим сотрудникам, пишет "Российская газета".

Такое заявление Матвиенко сделала на заседании общественного совета федерального проекта "Единой России" "Здоровое будущее".

"Отказываться от медицинского страхования было бы неразумно. Я за медицинское страхование, но только реальное, настоящее. А не за квазимедицинское страхование, не за эти безумные расходы медицинских страховых компаний", — сказала она.

"На два миллиарда за прошлый год медицинские страховые компании оштрафовали медицинские учреждения", — отметила сенатор.

Она также заявила, что штрафы наложены "не за то, что некачественная медицинская помощь была оказана, а за то, что отчет не вовремя врач представил, еще какую-то ерунду".

"Ходят и поборами занимаются. И куда пошли эти два миллиарда? На закупку оборудования? Нет, они пошли на премии страховым агентам", — подчеркнула Матвиенко.

По словам Матвиенко, на деньги, которые тратят на себя страховщики, можно было бы "в год как минимум 10 качественных больниц строить", но эти средства "уходят на содержание штата, аппарата и прочее".

"И что, это нормально? С этим дальше надо мириться и дальше вести такую страховую медицину?" — продолжила спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что Россия вошла в рыночную экономику. "Ок. Но давайте ее сделаем реально страховой, а не просто... конторами, которые зарабатывают на этом деньги", — заключила Матвиенко.