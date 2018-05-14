Жителя Барнаула подозревают в краже двух джемперов в одном из торговых центров города, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что накануне в один из торговых центров краевой столицы зашел неизвестный парень. В одном из отделов молодой человек дождался, пока продавец отвлекся, и, воспользовавшись случаем, похитил два джемпера, а после скрылся.

"Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. Сумма причиненного ущерба составила более 7 500 рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый мужчина 1989 года рождения.

Похищенные джемперы были изъяты. Возбуждено уголовное дело.