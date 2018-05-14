Кудрин обсудит с "ЕР" условия назначения на пост главы Счетной палаты

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин окончательно согласился занять пост председателя Счетной палаты России, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников заседания фракции "Единая Россия".

Отмечается, что в понедельник, 14 мая, президиум фракции "Единая Россия" встречается в Госдуме с Кудриным.

Один из участников заседания сообщил, что Кудрин дал согласие на выдвижение своей кандидатуры.

Ранее сообщалось, что Кудрин получил предложение возглавить Счетную палату. Сам Кудрин тогда отметил, что предложение стало для него неожиданным, и пообещал подумать над ним.

Согласно законодательству, председатель Счетной палаты РФ назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в нижнюю палату парламента. Если ни одна из предложенных Госдумой кандидатур президента не устраивает, то он может выдвинуть иного претендента.