Начальник департамента Росгидромета по Сибирскому федеральному округу Александр Гритчин заявил, что вторая волна паводка 2018 года на Алтае вновь может пойти по сценарию 2014 года, когда эта территория СФО пережила сильнейшее за 50 лет наводнение, передает ТАСС.

"Первая волна паводка не закончена, на высоте 1,3 тыс. метров снег полностью стаял, но на Семинском перевале — это 1,7 тыс. метров, сегодня, вчера и позавчера выпал снег. На высоте Усть-Коксинских гор от 2 до 2,5 тыс. метров <…> снега еще очень много, таяние не начиналось. Предполагается высокий фон температур в конце мая, вторая волна может наложиться на первую. <...> Возможно повторение 2014 года", — сказал Гритчин на межрегиональном совещании с полпредом президента в Сибири Сергеем Меняйло.

Гритчин подчеркнул, что в конце мая на Алтае ожидаются высокие температуры, которые продлятся в июне и июле. К снеготаянию могут присоединиться и осадки, которые вызовут подтопления.

В ГУ МЧС по Республике Алтай заявили, что в регионе готовы ко второй волне паводка — есть запас сил и средств. Традиционно вторая волна половодья приходит в Горный Алтай в конце мая — начале июня, в ближайшие дни и недели в регионе ожидаются пасмурная погода и дожди.

Ожидают второй волны паводка и в Алтайском крае, куда спускается вода с гор Республики Алтай. По данным властей региона, паводок прогнозируют на конец мая — начало июня. Основная опасность — подъем воды в основных реках выше критических отметок, подтопление населенных пунктов, сельхозугодий в низинах.

Подтопления возможны в пригородах Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Камня-на-Оби и более чем в 125 населенных пунктах.

Как сообщалось ранее, первая волна нанесла большой ущерб инфраструктуре Республики Алтай. В частности, региону необходимо 280 млн рублей на восстановление четырех мостов. Транспортное сообщение было нарушено с 46 населенными пунктами, восстановлены 65 км дорожного полотна.

В Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов и 8 тыс. приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах. Власти региона обратились в федеральный центр за поддержкой в объеме более 390 млн рублей, которые планируется направить на компенсации жителям. Режим ЧС в регионе в связи с паводком был введен 27 марта и снят 23 апреля.