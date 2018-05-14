Четверо жителей Алтая осуждены условно за алкоголь из Казахстана

Четверо жителей Камня-на-Оби признаны виновными в приобретении, перевозке, хранении в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Осужденные в период с 2015 по 2016 год приобрели в Республике Казахстан алкогольную продукцию на сумму свыше 2 миллионов рублей, которую ввозили в Россию партиями на автомобиле. Реализация алкоголя производилась в торговых точках Камня-на-Оби.

Вину в совершении преступления осужденные признали полностью, судом им назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком от 1 года до 2,5 лет, со штрафами в размере от 70 000 до 200 000 рублей.

Три автомобиля, которые осужденные использовали для перевозки алкоголя, обращены в собственность государства.

Приговором суда также постановлено уничтожить 1179 коробок с алкогольной продукцией, которые были признаны вещественными доказательствами.