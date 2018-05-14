Фото: gazetadaily.ru
Заведующая одним из детских садов Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в хищении более полумиллиона рублей из муниципального бюджета.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 50-летняя женщина, по версии следствия, фиктивно трудоустроила на должности воспитателей трех своих знакомых, заведомо не намереваясь привлекать их к работе.
Всем им ежемесячно на зарплатные карты начислялись заработная плата и премия.
"С марта 2014 года по декабрь 2016 года обвиняемая завладевала денежными средствами и распоряжалась ими по своему усмотрению. Всего в указанный период злоумышленница похитила 532 тысячи рублей", — добавляют в полиции.
Также в ГУ МВД уточняют, что женщина не признала своей вины в преступлении и не погасила причиненный бюджету ущерб.
В данный момент материалы уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), направлены в суд.
Комментарии
Проверьте ещё детский сад № 56 в г. Рубцовске тоже найдёте много интересного.
14.05.2018 18:12
Кирил
Достойная смена стукачей-наводчиков! Аплодирую!
И это только начало! С нами Владимир Путин. Так победим!