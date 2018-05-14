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Заведующая одним из детских садов Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в хищении более полумиллиона рублей из муниципального бюджета.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 50-летняя женщина, по версии следствия, фиктивно трудоустроила на должности воспитателей трех своих знакомых, заведомо не намереваясь привлекать их к работе.

Всем им ежемесячно на зарплатные карты начислялись заработная плата и премия.

"С марта 2014 года по декабрь 2016 года обвиняемая завладевала денежными средствами и распоряжалась ими по своему усмотрению. Всего в указанный период злоумышленница похитила 532 тысячи рублей", — добавляют в полиции.

Также в ГУ МВД уточняют, что женщина не признала своей вины в преступлении и не погасила причиненный бюджету ущерб.

В данный момент материалы уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), направлены в суд.