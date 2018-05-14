Чиновники Минздрава Алтайского края раскрыли доходы

Чиновники Министерства здравоохранения Алтайского края отчитались о доходах за 2017 год. Смотрим, каковы доходы главных по медицине на Алтае.

Так, министр здравоохранения Ирина Долгова заработала в минувшем году 2 млн 394 тысячи рублей. Годом ранее она заработала чуть более 2 млн рублей. В ее собственности только квартира площадью 64,9 кв. м.

Ее заместитель Сергей Насонов отчитался о доходе в 1 млн 263 тысячи рублей. В его собственности две квартиры (45,7 и 30 кв. м), доля земельного участка в 483 кв. м и жилой дом на 70 "квадратов".

Заместитель Вера Ушанова отчиталась о доходе в 1 млн 430 тысяч рублей, в том числе 181 тысяча рублей пенсии. У нее есть две квартиры (40,8 и 55,7 кв. м) и доля в квартире в 41,5 кв.

Заместитель Константин Гордеев заработал 1 млн 438 тысяч рублей. Он владеет квартирой, долей в квартире, приусадебным участком, а также автомобилем "Мазда Трибьют".

Еще один заместитель Ирины Долговой Наталья Белоцкая отчиталась о доходах в 1 млн 306 тысяч рублей, в том числе пенсия в 133 тысячи рублей. У нее в собственности квартира.

И последняя в нашем тексте — заместитель Елена Кравец за год заработала 1 млн 202 тысячи рублей, в том числе 148 тысяч рублей пенсии. Она владеет квартирой и гаражом.