Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Сразу несколько деревянных зданий разбирают в центре Барнаула. Так, в марте приступили к реконструкции административного здания на проспекте Красноармейском. Уже осенью здесь появится новое здание. Также недавно начали разбор заброшенного здания на улице Мало-Тобольской. Как пишет "Алтайский строительный портал", когда-то тут располагалась "Санитарно-эпидемиологическая станция водного хозяйства". Что будет на месте снесенного здания – пока неизвестно.

Кроме этого, приступили к сносу конторы купца Морозова, которая сгорела в январе этого года. Это было историческое здание 1913 года постройки. Как ранее писал Amic.ru, на пересечении проспекта Социалистического и улицы Анатолия в апреле также снесли заброшенную постройку.

Вот так потихоньку деревянная архитектура Барнаула уходит в прошлое.