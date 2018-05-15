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Неблагоприятная погода с грозами и сильным ветром ожидается в Алтайском крае во вторник, 15 мая, сообщает региональный Гидрометцентр.

"На большей части территории дождь, в южных районах с грозой, при грозе местами сильный дождь", — говорится в прогнозе синоптиков.

Дневные температуры в крае составят +10...+15 градусов. Ветер будет юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров, а в южных и восточных районах порывы до 18-23 метров в секунду.

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В Барнауле в течение дня также прогнозируется дождь. За окном в краевой столице сегодня будет +11...+13 градусов.

Ветер в городе ожидается юго-западный, 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров.