Сколько заработала глава управления по культуре Алтайского края

Вслед за депутатами парламента Алтайского края начали публиковать сведения о доходах и краевые ведомства и руководители органов исполнительной власти. Так, о доходах отчитались в управлении по культуре и архивному делу.

Глава управления Елена Безрукова заработала в 2017 году 1 млн 323 тысячи рублей. Она вместе с супругом владеет квартирой площадью 58,2 "квадрата", земельным участком (1032 кв. м) и двумя гаражами. А еще у нее есть автомобиль "Мицубиси Кольт".

Ее супруг заработал 552 тысячи рублей. У него есть автомобиль "Хундай Элантра".

Теперь посмотрим на заместителей начальника управления по культуре. Так, Вероника Антоненко заработала чуть более 1 млн рублей. В ее собственности только квартира.

Алексей Бочаров отчитался о доходе в 911 тысяч рублей и доле в квартире. Галина Кубрина — 947 тысяч рублей, у нее две квартиры, дом, участок для ведения личного подсобного хозяйства.