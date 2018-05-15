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Барнаул с пробелами в городской среде вошел в число лучших городов России

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Минстрой РФ оценил качество городской среды в Барнауле как "плохое"

Фото: сайт Барнаула 

Минстрой России опубликовал результаты рейтинга качества городской среды. Причем анализировались отдельно города с населением более миллиона человек и города, где проживает от 500 до миллиона жителей. Во втором рейтинге Барнаул уверенно занял 4-е место с результатом 140 баллов. Выше столицы Алтайского края расположились только Архангельск, Астрахань и Балашиха, следует из информации на сайте индекс-городов.рф.

При формировании рейтинга учитывались показатели состояния жилого фонда и общегородских пространств, общественно-деловой, социальной инфраструктуры. Хуже всего в Барнауле дела обстоят с общественно-деловой инфраструктурой и озеленением с водным пространством. При этом общее состояние городской среды оценено как "плохое".

Лучше всего, согласно данным Минстроя РФ, обстоят дела с социально-досуговой инфраструктурой. 10 баллов краевая столица получила за экологичность, 8 баллов за безопасность. Что касается уличной инфраструктуры, то плохие показатели по параметрам "комфорт" и "современность".

В целом Минстрой России оценивал качество городской среды в населенных пунктах с разной численностью населения во всех 85 регионах. Это первый индекс качества городской среды, он включен в формулу расчета субсидий по городской среде.

Учитывались и показатели эффективности реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", такие как степень реализации запланированных мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, вовлечение граждан и организаций в благоустройство, проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий.

Лидером рейтинга качества городской среды среди миллионников стала Москва. За ней идут Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Воронеж. Следом за пятеркой лидеров — Уфа, Новосибирск, Нижний Новгород, Красноярск, Ростов-на-Дону, Челябинск, Самара, Омск и Волгоград.

"Цель индекса качества городской среды не только в том, чтобы оценить город, но и в том, чтобы понять, какие пространства наиболее остро нуждаются в изменениях, — говорят исследователи. — Система оценки состоит из 30 показателей, каждый из которых отвечает за определенный тип городского пространства и отображает степень качества среды по одному из критериев. Такой индекс можно сопоставить с медицинской экспресс-диагностикой, проводимой для того, чтобы выявить основные проблемы развития города. После того как проблема обнаружена, можно переходить к её более углубленному изучению и рекомендовать конкретную программу лечения", — приводит ТАСС слова заместителя министра Андрея Чибиса.

Что касается других городов Алтайского края, то Бийск расположился чуть дальше со 132 баллами. Там состояние среды также оценивается как "плохое". Удивительно, но в Рубцовске уровень среды оценивается выше, чем в Бийске.

Отметим, что первый год реализации программы "Комфортная городская среда" в Алтайском крае оценивали на "троечку". Среди главных проблем — составление проектно-сметной документации, а также определение подрядчика. В 2018 году только в Барнауле в рамках проекта "Комфортная городская среда" благоустроят 66 дворов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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