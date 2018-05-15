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Двухуровневую квартиру с сауной и террасой продают в Барнауле за 17 млн руб

, ИА "Амител"
Жилье площадью 254 квадратных метра расположено в кирпичном доме на улице Интернациональной

Фото: avito.ru

Пятикомнатную двухуровневую квартиру площадью 254 квадратных метра продают в центре Барнаула за 17 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено в кирпичном доме на улице Интернациональной. "Хороший качественный ремонт, высокие потолки, удобная большая лестница", — перечисляет достоинства квартиры автор объявления.

На первом уровне расположены кухня-столовая, зал, гостевая комната, санузел, два балкона. На втором уровне — три спальни, гардеробная, два санузла, в одном из которых сауна и джакузи. Также имеется большая терраса с мангалом.

"В шаговой доступности остановки, школы, детские сады. Охраняемая территория, парковка, детская площадка", — добавляет продавец.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.05.2018 08:57
Историк

К фотографиям приложите еще и квитанцию за "комуналку" в отопительный сезон.

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