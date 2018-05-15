Фото: avito.ru

Пятикомнатную двухуровневую квартиру площадью 254 квадратных метра продают в центре Барнаула за 17 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено в кирпичном доме на улице Интернациональной. "Хороший качественный ремонт, высокие потолки, удобная большая лестница", — перечисляет достоинства квартиры автор объявления.

На первом уровне расположены кухня-столовая, зал, гостевая комната, санузел, два балкона. На втором уровне — три спальни, гардеробная, два санузла, в одном из которых сауна и джакузи. Также имеется большая терраса с мангалом.

"В шаговой доступности остановки, школы, детские сады. Охраняемая территория, парковка, детская площадка", — добавляет продавец.