Более восьми тысяч чиновников и депутатов Алтая отчитались о доходах

Более восьми тысяч справок о доходах от алтайских чиновников и муниципальных депутатов предоставлено, как того требует закон, губернатору Алтайского края Александру Карлину в рамках декларационной кампании по итогам 2017 года. Об этом порталу Amic.ru на конференции в понедельник, 14 мая, сообщил заместитель председателя регионального правительства Виталий Снесарь.

Справки подали чиновники органов исполнительной власти Алтайского края, подведомственных краевому правительству, а также представители исполнительной власти в муниципалитетах и местные депутаты. Всего с учетом членов семей (супруги и несовершеннолетние дети) предоставлено около 20 тысяч справок. Подача данных закончилась 30 апреля.

"Данные проверены и отправлены на размещение в 12 муниципалитетов края: Барнаул, Белокуриху, Камень-на-Оби и Каменский район, Новоалтайск, Змеиногорский, Кытмановский районы и ряд других", — сообщил зампред правительства.

По словам Виталия Снесаря, не все муниципальные депутаты предоставили сведения о доходах. Так, не предоставили сведения народные избранники нескольких сел Кытмановского района. Пока непонятно, намеренно или данные по какой-то причине не дошли вовремя.

Для нарушителей (не предоставивших данные или предоставивших недостоверные сведения) послаблений не будет, подчеркнул чиновник.

Он напомнил, что в прошлом году много шума по этому поводу наделали именно местные депутаты.

"Тогда некоторые депутаты позволяли себе ставить вопрос, с какой стати они обязаны предоставлять такие сведения. Кто-то заявил, что его перед выборами не предупреждали. Но закон есть закон. И органы прокуратуры настойчиво и тщательно дали все разъяснения. Кто не захотел предоставлять данные, сложил полномочия. Таких в прошлом году было около 20 человек", — сказал Виталий Снесарь.