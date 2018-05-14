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Торговый центр "Праздничный" закрывают в Барнауле по решению прокуратуры. Соответствующее решение судебных приставов будет действовать со вторника, 15 мая, сообщает служба новостей "FM-продакшн" со ссылкой на одного из сотрудников ТЦ.
Он рассказал, что "Праздничный" закрывают с завтрашнего дня после проверок прокуратуры. О том, какие именно нарушения пожарной безопасности выявили, собеседник не уточнил. "Праздничный" находится на Балтийской, в нем расположены кинотеатр "Формула" и батутный центр "Пружина".
Amic.ru удалось получить комментарий представителей торгового центра. Там подтвердили приостановление работы "Праздничного" с 9 утра 15 мая. Постановление прокуратуры поступило собственникам днем в понедельник. При этом ранее проверка показывала, что нарушений в центре не было обнаружено
Ранее в Барнауле после противопожарных проверок закрыли торговые центры "Арена", "Гулливер" и "Район". С 12 мая в столице Алтайского края приостановил работу и ТЦ "Россия" в самом центре города.
Проверки торговых центров в Алтайском крае, напомним, начались после трагического пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", произошедшего 25 марта и унесшего жизни 60 человек.
Комментарии
почему в этих списках нет волны, там реально при пожаре ппц будет, выход только через травалаторы
Заёрзали скоты, пока пуканы не разорвали всех всё устраивало. Как будто прокурорские раньше не знали что всё везде куплено, и не о каких честных проверках речи и быть не может. А сейчас глаза раскрыли, и ходят с важными лицами на мордах, типа они тут порядок наводят. Дождались трагедии.
Сейчас ещё дождёмся когда наш мост старый рухнет, так сразу и собственник определится и деньги найдутся!
"Россию", откройте, скоты! Там мой любимый продуктовый магазин!