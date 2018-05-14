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Торговый центр "Праздничный" закрывают в Барнауле по решению прокуратуры. Соответствующее решение судебных приставов будет действовать со вторника, 15 мая, сообщает служба новостей "FM-продакшн" со ссылкой на одного из сотрудников ТЦ.

Он рассказал, что "Праздничный" закрывают с завтрашнего дня после проверок прокуратуры. О том, какие именно нарушения пожарной безопасности выявили, собеседник не уточнил. "Праздничный" находится на Балтийской, в нем расположены кинотеатр "Формула" и батутный центр "Пружина".

Amic.ru удалось получить комментарий представителей торгового центра. Там подтвердили приостановление работы "Праздничного" с 9 утра 15 мая. Постановление прокуратуры поступило собственникам днем в понедельник. При этом ранее проверка показывала, что нарушений в центре не было обнаружено

Ранее в Барнауле после противопожарных проверок закрыли торговые центры "Арена", "Гулливер" и "Район". С 12 мая в столице Алтайского края приостановил работу и ТЦ "Россия" в самом центре города.

Проверки торговых центров в Алтайском крае, напомним, начались после трагического пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", произошедшего 25 марта и унесшего жизни 60 человек.