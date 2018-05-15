Алтайский край планирует контролировать использование земель и повысить собираемость земельного налога с помощью космоса, а точнее, космических технологий от Роскосмоса. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 14 мая, сообщил заместитель председателя регионального правительства Виталий Снесарь.

Он напомнил, что в конце прошлого года региональное правительство подписало соглашение с Роскосмосом. От этого документа власти ожидают получения ряда перспективных услуг.

"Например, для региона интересно решение в сфере АПК: контроль налогооблагаемой базы за счёт дистанционного зондирования земли. Это космический мониторинг за возведением новых конструкций или уже существующими объектами капитального строительства, выявление режима использования земельных участков, сельскохозяйственных угодий. Это в перспективе позволит увеличить собираемость земельного налога, систематизировать работу с арендаторами, картографировать границы сельхозугодий, выявить нецелевое использование земельных участков", — пояснил Виталий Снесарь.

Кстати, скоро Роскосмос проведет в Москве презентацию национальной системы пространственных данных. Такие данные можно применять для создания геопортала (сервис космических снимков). В регионе для создания такого портала технически готовы, есть обученные специалисты.

Виталий Снесарь добавил, что Алтайский край сможет достичь поставленного президентом показателя — 70% населения каждого региона должны пользоваться электронными услугами в 2018 году. Уже сейчас этот показатель в регионе составляет 68,3%. Это третье место по Сибири и 19-е место по России. По данным на 5 мая, на едином портале госуслуг зарегистрировано 1 млн 116 жителей Алтайского края.

В крае намерены продолжить усовершенствование электронных систем в сфере здравоохранения, ЖКХ и социальной сфере.

Виталий Снесарь подчеркнул, что и сложившиеся средства связи в регионе пытаются сохранить. Например, в прошлом году после вмешательства региональных властей в некоторых отделениях "Почты России" улучшили график работы. А вот с закрытием отделений Сбербанка пока разобраться не получается. Частично проблему закрыл "Почта банк".