Уральский дайвер без рук и ног установил мировой рекорд

Житель Свердловской области 39-летний Дмитрий Павленко установил мировой рекорд, погрузившись на глубину 40 метров в Красном море, сообщает URA.RU.

Протокол погружения направлен в организацию Ehandicap World Records, фиксирующую мировые достижения атлетов с инвалидностью в неолимпийских видах спорта. Павленко нырял в паре с дайвером, который его страховал.

В мире есть лишь пять человек с ампутированными руками и ногами, которые занимаются погружениями и ставят рекорды. До Дмитрия рекорд погружения для человека без рук и ног принадлежал французу Филиппу Круазону - 33 метра (2013 год).

Дмитрий Павленко лишился рук и ног в результате несчастного случая во время службы в армии. 2 марта 1999 года при отработке бросков гранаты он случайно уронил ее в рукав маскхалата. В итоге мужчина вернулся домой инвалидом, но не пал духом. Через интернет он познакомился с москвичкой Ольгой, которая приехала к нему и вышла за него замуж. Сейчас в семье Павленко растут двое детей: 10-летняя дочь и пятилетний сын. Позже семья переехала в Зеленоград, где Дмитрий в реабилитационном центре Валерия Михайловского помогает другим людям, попавшим в сложную ситуацию.

Ранее сообщалось, что 70-летний китайский альпинист Ся Боюй стал первым человеком в мире с обеими ампутированными ногами, который добрался до вершины высочайшей горы в мире – Эвереста – с непальской стороны.