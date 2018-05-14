В галерее благотворительного проекта "М-Арт" появились в продаже портреты знаменитых артистов, политиков, спортсменов и бизнесменов, выполненные в уникальной технике, которые можно купить за несколько миллионов рублей, пишет URA.RU со ссылкой на портал "Шторм".

Все портреты известных персон выполнены в технике "каменная крошка": изображения наносятся при помощи частиц гранита, мрамора, сланца и полудрагоценных поделочных камней.

Картины с изображением артистов стоят одинаково — 900 тысяч рублей.

Чуть дороже обойдется портрет олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой или бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко — от 1,2 миллиона рублей.

Самая дорогая категория — бизнесмены. Образы Романа Абрамовича, Олега Дерипаски или Аркадия Ротенберга оценены в 1,8 миллиона рублей.

Самый же дорогой портрет — изображение президента России Владимира Путина, стоимость которого оценена в 7 млн рублей.

Заместитель директора "М-Арта" рассказал, что портрет предпринимателя Михаила Гуцериева купили за 1,8 миллиона, как и изображение Игоря Сечина.