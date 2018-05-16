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Сильный ветер и дожди ожидаются в Алтайском крае в среду, 16 мая, сообщает региональный Гидрометцентр.

Осадки в первую очередь прогнозируют в северных районах. Дневные температуры составят +12...+17 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров.

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В Барнауле, согласно данным синоптиков, будет без осадков. Днем в краевой столице будет +12...+14 градусов. Ветер северо-западный, 10-15 метров в секунду.