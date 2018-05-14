Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что торговым центром "Зимняя вишня", который подлежит сносу, займутся уже во вторник, 15 мая, сообщает телеканал 360.

"Завтра, 15 мая, мы приступаем к демонтажу торгового центра "Зимняя вишня". Все вопросы с собственниками урегулированы. Следственный комитет снял арест. Работы начнутся в запланированные сроки", — подчеркнул Цивилев.

Отмечается, что собственники здания уже оформили его передачу в муниципальную собственность на безвозмездной основе. Кроме того, они возьмут на себя все расходы по проводимому демонтажу.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых дети.