Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров продают в центре Барнаула за 8,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на восьмом этаже высотного кирпичного дома на проспекте Комсомольском. "В двух спальнях, взрослой и детской, александрийские межкомнатные двери, гардеробные системы Elfa, современная мебель. В гостиной – эксклюзивная обстановка (салон "Квадро Интерьер"), электрокамин. На кухне – итальянская раковина и вытяжка. Полы покрыты паркетной доской класса люкс, на кухне – пол с подогревом", — отмечает автор объявления.

Также имеется два санузла и две лоджии с панорамным остеклением. На одной из лоджий обустроен зимний сад.

В квартире предусмотрена реализация системы "Умный дом". В доме бесшумные лифты, видеонаблюдение, детские площадки. Имеется парковка во дворе, а также подземный двухуровневый паркинг.