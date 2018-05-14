Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное увольнение с поста помощника главы государства Владислава Суркова, передает ТАСС.

Песков заявил, что администрация не сообщает заранее о грядущих отставках и увольнениях: "Мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления".

Он также добавил, что отставка курирующего украинское урегулирование Суркова не может повлиять на позицию Кремля в этом направлении.

Песков подчеркнул, что внешнюю политику государства определяет не отдельный чиновник, а президент страны.

Согласно слухам, отставку Суркова с текущего поста помощника президента связывают с проблемами на украинском направлении и конфликтами с другими ведомствами. Помимо отношений с Украиной, Сурков курировал вопросы взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией с 2013 года.