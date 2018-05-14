Бывший депутат Госдумы Алексей Багаряков, получивший свой мандат от КПРФ в Алтайском крае, спел песню к 9 мая и снял видеоклип собственного авторства, которым поделился в своем Facebook.

В 2007 году Алексей Багаряков участвовал в выборах депутатов Государственной думы пятого созыва. Он шел вторым номером по избирательному списку КПРФ в Алтайском крае после первого секретаря краевого комитета партии Михаила Заполева. В крае коммунисты получили 16,88% голосов, что давало право на один мандат. ЦК КПРФ рекомендовал Заполеву снять с себя депутатские полномочия, сосредоточившись на политической деятельности в регионе, и он подчинился, перейдя на работу в Алтайское краевое законодательное собрание. В итоге 26 марта 2008 года Багаряков получил мандат решением Центризбиркома России.

Впрочем, с клипом политик немного опоздал — видеозапись появилась на его странице в понедельник, 14 мая. Сам Багаряков извинился за задержку. "Не судите строго!!! В таком амплуа мы все, кроме старшей дочери, практически впервые. Долго монтировали и не успели к 9 мая", — подписал он свою публикацию.

Свой кавер Багаряков вместе с детьми и супругой записал на известную военную песню "Москвичи" ("В полях за Вислой сонной…").