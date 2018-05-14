Полпред президента в Центральном федеральном округе и экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев может совместить пост вице-премьера, курирующего агропром, с должностью министра сельского хозяйства, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Информацию о том, что Гордеев может возглавить Минсельхоз вместо Александра Ткачева, подтвердил изданию федеральный чиновник и источник, близкий к министерству.

О возможном совмещении Гордеевым постов вице-премьера и министра также сообщил источник РИА Новости в Госдуме. По его словам, Ткачев "вряд ли останется на посту министра".

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме назвал кандидатов на должности вице-премьеров нового правительства. Вице-премьером по сельскому хозяйству премьер предложил назначить Алексея Гордеева.