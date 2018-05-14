Исполняющий обязанности главы Минпромторга РФ Денис Мантуров, скорее всего, сохранит свой пост в обновленном составе правительства России, сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в парламенте.

Ранее сообщалось, что полпред президента в Центральном федеральном округе и экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев может совместить пост вице-премьера, курирующего агропром, с должностью министра сельского хозяйства, заменив таким образом Александра Ткачева.

Также сообщалось, что министр энергетики РФ Александр Новак в ближайшее время будет переназначен на свой пост.

Правительство России ушло в отставку после инаугурации главы государства Владимира Путина. Во вторник, 15 мая, премьер-министр страны Дмитрий Медведев представит президенту предложения по структуре нового кабмина.